Израелската армија тврди дека го пронашла телото на Мохамед Синвар

Израелската војска објави на социјалната мрежа X дека го пронашла телото на Мохамед Синвар, за кого тврдат дека е „де факто“ лидер на палестинската група Хамас.Заедно со објавата, Сју исто така тврдеше дека неговото тело е пронајдено во тунел под Европската болница во Кан Јунис.„Синвар беше елиминиран во нападот на 13 мај. Тој живеел во тунелите под Европската болница во Кан Јунис, што е доказ дека Хамас се крие зад цивилите. Тој почина на начинот на кој живеел, под земја“, се вели во соопштението на Израелските одбранбени сили.

Mohammad Sinwar was responsible for the deaths of countless civilians. He was eliminated in an IDF & ISA strike on May 13. His body was found beneath the European hospital in Khan Yunis—more proof of how Sinwar, and Hamas, hide behind their civilians and purposely embed… pic.twitter.com/HVSVkCgo1x— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2025

Заедно со објавата, тие додадоа и фотографија на која наводно се наоѓаат израелските и палестинските документи на Синвар.Патем, вреди да се напомене дека Синвар е брат на поранешниот лидер на Хамас, Јахја Синвар, кој беше убиен во израелски напад кон крајот на минатата година.Иако, со посредство на Катар, меѓу членовите на Хамас беше договорено раководството да преземе „колективно водство“, воениот дел од оваа група беше под команда на Мохамед Синвар.



