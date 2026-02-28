Израелската војска соопшти дека го завршила „масовниот напад“ врз одбранбените системи на Иран

Израелската војска соопшти дека го завршила она што го опиша како „масовен напад“ насочен кон одбранбените системи на Иран, вклучително и еден во западниот регион на земјата.

„Пред малку, ИДФ (Израелските одбранбени сили), предводени од разузнавањето на ИДФ, завршија масовен напад против стратешките одбранбени системи кои му припаѓаат на иранскиот режим“, соопшти војската.

„Еден од нападите беше насочен кон напреден систем за воздушна одбрана SA-65 лоциран во областа Керманшах во западен Иран“, се додава во соопштението.