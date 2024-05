Израелската пејачка беше исвиркана на генералната проба на на Евровизија

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Еден Голан, претставникот на Израел на Евровизија, синоќа на генералната проба за втората полуфинална вечер ја изведе својата песна „Ураган“, но дел од публиката во салата го исвиркуваше нејзиниот настап.Израелскиот јавен сервис Кан издаде соопштение во кое се вели дека „Иден гордо излезе на сцената на генералната проба и приреди неверојатен настап“, пишува „Тајмс оф Израел“.Да потсетиме, Еден Голан мораше да го промени текстот на песната за да може да учествува на натпреварот, а организаторите се загрижени и за нејзината безбедност.Нејзината песна првично беше наречена Октомври дожд, но се сметаше дека текстот алудира на нападите на 7 октомври. Прекршувајќи ги правилата за политичка неутралност, Еден мораше да го промени текстот за да му биде дозволено да се натпреварува.Меѓутоа, проблемите продолжија и по промената на текстот.Во Малме, каде што се одржува овогодинешната Евровизија, имаше пропалестински протести, кои ја загрозија безбедноста на Еден.⚠️SHAMEFUL!Israeli Eurovision contestant Eden Golan getting booed while starting her performance.She must win. pic.twitter.com/R0fS8k9OCG— AP (@APbrooklyn29) May 8, 2024Поради тоа полицијата и порачала да се држи подалеку од очите на јавноста освен за време на настапот, пренесе Јуроњ. Ја советувале да не излегува од хотелската соба, за да не ја ризикува нејзината безбедност.Еден се огласи со надеж дека ќе успее да ги обедини луѓето со својата музика.„Дојдов овде да го покажам мојот глас, да ја споделам мојата љубов, мојот дар од Бога и со надеж да ги натерам луѓето да почувствуваат нешто и да оставам трага во нивните души и да се обединам со музиката“, изјави Голан за Ројтерс во понеделникот.Организаторите исто така забранија истакнување на знамиња кои не се признати државни знамиња или знамиња на ЛГБТ, што во превод значеше забрана на знамето и другите симболи на Палестина.

