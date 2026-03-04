Израелска банка со рекорден профит во 2025 година

Банката Леуми, еден од двата најголеми заемодаватели во Израел, оствари рекордна добивка во 2025 година, имајќи корист од поволната каматна средина и робусниот раст на кредитните и кредитните операции.

Нето добивката во 2025 година скокна за 4,7 проценти на 10,3 милијарди нишели (3,2 милијарди долари), од 9,8 милијарди нишели (3,1 милијарди долари) во претходната година. Во четвртиот квартал од 2025 година, Леуми забележа зголемување на профитот на 2,55 милијарди нишели (799 милиони долари), во споредба со 2,45 милијарди нишели (768 милиони долари) во истиот квартал во 2024 година.

Леуми вели дека во оваа фаза, банката очекува тековната војна со Иран да „нема влијание“ врз нејзините финансиски резултати. „Банката Леуми влезе во работењето во солидна финансиска позиција, со значителен капитален вишок и високо ниво на ликвидност“, вели Леуми.

„Работењето на банката продолжува како и обично во корист на своите клиенти, додека оптимално ги спроведува плановите за континуитет на работењето на банката.“ „До степен до кој израелско-американската операција против Иран значително ќе ја намали заканата за Израел, се очекува да има позитивни импликации врз потенцијалот за раст на израелската економија“, додава Леуми.

Севкупно, во 2025 година, кредитното портфолио на Леуми порасна за 14,1% на годишно ниво. Корпоративното портфолио на банката се зголеми за 20,5%, комерцијалното портфолио за 6,2%, а хипотекарното портфолио за 6,9%. Нето каматните приходи во 2025 година се зголемија за 2,1% на 16,9 милијарди шеслеи (5,46 милијарди долари) во споредба со претходната година. Во 2025 година, Банката на Израел ги задржа каматните стапки стабилни за целата година, освен еднаш во ноември кога ги намали трошоците за позајмување на 4,25% од 4,5%, што е прво намалување за речиси две години. За целата 2025 година, Леуми ќе дистрибуира кумулативна дивиденда од 5,9 милијарди шеслеи (1,9 милијарди долари) на акционерите.