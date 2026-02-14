Израелскиот МНР Гидеон Сар ќе присуствува на првиот состанок на Одборот за мир

Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар ќе присуствува на првиот официјален состанок на Одборот за мир на американскиот претседател Доналд Трамп на 19 февруари, наведоа израелски претставници.

Американските претставници претходно изјавија дека Трамп ќе објави план за реконструкција на Газа вреден повеќе милијарди долари и ќе ги детализира плановите за стабилизациски сили одобрени од ОН за палестинската енклава на состанокот во Вашингтон.

Се очекува делегации од најмалку 20 земји, вклучувајќи шефови на држави, да присуствуваат на состанокот на Одборот, чие формирање беше одобрено со резолуција на Советот за безбедност на ОН, како дел од планот на Трамп за ставање крај на војната во Газа.