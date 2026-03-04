Израелските власти објавија мапа на дострелот на иранските ракети: Тие тврдат дека можат да „фрлат“ дури и до Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Заканата од војна на Блискиот Исток доби ненадеен и загрижувачки пресврт. Она што започна како напади на САД и Израел врз Иран, се претвори во една од најсериозните геополитички кризи во последните децении, со последици што ги надминуваат границите на регионот.

Особено загрижувачки беа тврдењата на израелските и западните претставници дека иранските балистички ракети имаат капацитет да достигнат цели длабоко во Европа.

Во соопштението од израелското Министерство за надворешни работи се предупредува дека балистичките капацитети на Иран „одат подалеку од Блискиот Исток“, додека режимот во Техеран е етикетиран како растечка закана за светскиот мир.

Сепак, многу независни аналитичари велат дека податоците на израелските претставници треба да се земат со резерва, со оглед на тоа што постои реална можност дека станува збор за притисок врз европските земји да се приклучат кон војната.

Најголемиот ракетен арсенал на Блискиот Исток

Според проценките, Иран има најголем и најразновиден ракетен арсенал на Блискиот Исток, со илјадници балистички и крстосувачки ракети способни да погодат цели далеку надвор од неговите граници, вклучувајќи го Израел и делови од Источна Европа.

Деталната графика ја објави Центарот за стратешки и меѓународни студии како дел од неговиот Проект за ракетна одбрана. Картата ги прикажува концентричните опсези на удар кои се протегаат од 300 до 2.500 километри, што значи дека значаен дел од Југоисточна Европа е во рамките на потенцијалниот дострел.

Проширување на опсегот и прецизноста

Меѓу ракетите со краток дострел се издвојуваат Фатех-110 и Шахаб-1, со дострел од околу 300 километри. Ракетите со среден дострел, како што се Шахаб-3 и Гадр-110, можат да достигнат до 2.000 километри, додека се проценува дека системот Сеџил има сличен дострел.

Iran’s ballistic capability spans beyond the Middle East. The Iranian Ayatollah regime is threatening world peace. pic.twitter.com/VKTAmf3Qaq— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 2, 2026

Иран дополнително ги подобри своите офанзивни способности со развој на крстосувачки ракети и дронови. Се проценува дека крстосувачките ракети „Соумар“ и „Ховеизе“ имаат дострел од повеќе од 1.300 километри. Дроновите од типовите „Шахед-131“ и „Шахед-136“ можат да работат на растојанија од приближно 900 и до 2.500 километри, соодветно.

Што значи ова за Европа?

Според инфографик објавен од израелското министерство, иранските ракети би можеле да претставуваат закана за бројни европски градови. Источниот Медитеран се смета за најизложен, додека делови од Балканот и Југоисточна Европа се во рамките на проекцискиот опсег.

Главните градови како што се Атина, Софија и Букурешт, како и Белград и Сараево, се во наведениот радиус. Во поширок, теоретски опсег, прикажани се и Будимпешта, Виена, Варшава и Братислава. Сепак, поголемото растојание може да ја намали оперативната изводливост на можните напади.

Дополнителни тензии предизвика нападот со беспилотно летало кој наводно погодил британска база во близина на Лимасол, Кипар. Кипар, кој моментално претседава со Европската Унија, соопшти дека не е вклучен во конфликтот откако беспилотно летало „Шахед“ оштети британска воздухопловна база на јужниот брег на островот.

