Израелските воени команданти бараат договор за прекин на огнот со Хамас

Израелските шефови на безбедносните сили ќе презентираат обединет став пред кабинетот за безбедност во недела, повикувајќи ги министрите да го прифатат сегашниот предлог за договор за прекин на огнот и ослободување на заложниците во Газа, наместо планираната офанзива врз градот Газа.Овој предлог, одобрен од Израел и Хамас на 18 август, предвидува ослободување на 10 заложници и телата на уште 18 други во пет фази за време на 60-дневниот прекин на огнот, за време на кој ќе се водат разговори за ослободување на преостанатите заложници и траен крај на војната.Сепак, Израел изрази загриженост во врска со новите барања на Хамас и изрази интерес за сеопфатен договор, објави timesoisrael.Во друг развој на настаните, висок безбедносен функционер изјави дека заложниците можеле да бидат вратени досега доколку Израел ја беше прифатил сегашната понуда. Сепак, некои министри од десничарската коалиција се спротивставија на договорот, повикувајќи на продолжување на војната за уништување на Хамас и обезбедување на враќањето на сите заложници.Како одговор, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху нагласи дека е посветен на ослободувањето на заложниците, но побара безбедни услови за да се спречи враќањето на Хамас на власт. Тој му наложи на преговарачкиот тим да отпатува во Каиро за да разговара за можните детали за сеопфатен договор.Генерално, ситуацијата останува напната, со јасна поделба помеѓу оние кои бараат итно решение за ослободување на заложниците и оние кои бараат продолжување на војната за да се обезбеди целосна воена победа.

