Израелските одбранбени сили тврдат: Израелски Ф-35 собори ирански ЈАК-130 во борба на отворено над Техеран

Израелската војска во среда соопшти дека борбен авион Ф-35 соборил ирански борбен авион ЈАК-130 над Техеран, што е прво соборување на борбен авион од ваков тип авиони, а во исто време биле извршени и пошироки воздушни напади врз ирански цели.

Во соопштението на израелската војска се вели дека авионот Ф-35 соборил ирански воздухопловни сили ЈАК-130 над иранскиот главен град Техеран. Според истото соопштение, овој настан е означен како „прво соборување во историјата“ на пилотиран борбен авион од авион Ф-35.

Израелската војска претходно започна, како што ги опишува, „широки“ воздушни напади врз ирански цели во Техеран. Во истото соопштение се наведува дека цел биле десетици објекти што им припаѓале на иранските безбедносни структури и на паравоената формација Басиџ.

Од саботата, Израел и САД извршуваат напади врз Иран во кои загинаа стотици луѓе, вклучувајќи го и врховниот лидер Али Хамнеи и високи воени функционери. Како одговор, Техеран лансираше ракети и беспилотни летала кон Израел и земјите од Заливот каде што се наоѓаат американски објекти.

