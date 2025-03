Израелските сили извршија акција во Беит Лахиа, северна Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Во петок наутро, израелски сили започнаа операција против западните делови на Беит Лахиа, во северниот дел на Газа, користејќи интензивни истрели и тежок артилериски напад, пренесуваат очевидци. Сведоци известуваат дека израелските тенкови се придвижиле подлабоко во градот, отворајќи силен оган во веќе опустошената област. Истовремено, израелските воени авиони напаѓаа станбена зграда на улицата Ал Синаа, во квартот Тел ал-Хава, југозападно од градот Газа. Засега нема пријавени жртви.

Над 700 Палестинци се убиени и повеќе од 900 се повредени во изненадната воздушна кампања на Израел во Газа, која започна во вторникот, прекршувајќи го претходно постигнатиот договор за прекин на огнот и замена на затвореници, кој беше активиран во јануари. До октомври 2023 година, насилната израелска воена офанзива во Газа резултираше со смрт на речиси 50.000 Палестинци, поголемиот дел од кои се жени и деца, додека над 112.000 останаа со повреди.

Меѓународниот кривичен суд минатиот ноември издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант, обвинети за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа. Израел се соочува и со тужба за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата, поради својот воен ангажман во овој регион.

