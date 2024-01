Израелски авиони и тенкови погодија други цели на Хезболах во Либан

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија продолжува со воздушните напади во либанската држава.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека денеска нападнале дополнителни цели на Хезболах.

Две локации на терористичката група во Таир Харфа и Ајта аш-Шаб беа гранатирани од тенкови.

Исто така, локација во Кафр Кила и точка за набљудување во Блида беа погодени од воени авиони.

ИД соопшти дека со тешка артилерија гранатирала и области во ад-Дахирија.

Инаку, Израел ги напаѓа целите на јеменската група која се смета за сојузник на Хамас, која изврши терористички напади на 7 октомври на израелски територии.

