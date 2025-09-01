Израелски воени авиони извршија напад врз болница во централна Газа

0 SHARES Сподели Твитни

– Израелските воени авиони рано утрово извршија воздушни напади на болница во централниот дел на Појасот Газа, соопшти Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа.Во соопштението, Канцеларијата истакна дека израелските воени авиони гранатирале шатори во кои се засолнети раселените Палестинци во болницата Ал-Акса во близина на амбулантата во Деир ал-Балах, што резултираше со голем број повреди и материјална штета.Ова е 14-ти пат болницата да биде цел на израелската Армија од почетокот на геноцидната војна во Појасот Газа, „што одразува јасно инсистирање на нишанење на здравствената инфраструктура и кршење на меѓународните закони што забрануваат гаѓање на медицинските установи и цивилите“, се вели во соопштението.Канцеларијата за медиуми ги осуди тековните напади врз болниците во Газа и ја смета „израелската окупација, заедно со американската администрација и државите соучесници, за целосно одговорни за овие систематски злосторства“.Апелираше до меѓународната заедница и Обединетите нации да преземат итни мерки за да ги спречат израелските злосторства и да обезбедат итна заштита за болниците и здравствените работници во Појасот Газа.Израел уби речиси 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

Пронајдете не на следниве мрежи: