Израелски генерал: 50 Палестинци мора да умрат за секој убиен Израелец

Израелски генерал кој го водеше военото разузнавање на 7 октомври 2023 година, рече дека за секое лице убиено тој ден, мора да умрат 50 Палестинци и дека „сега не е важно дали се деца“, според снимките објавени од израелската телевизија Канал 12.Ахарон Халива рече дека бројот на жртви во Газа, кој тој го процени на повеќе од 50.000, е „неопходен“ како „порака до идните генерации“ Палестинци.„Им треба Накба од време на време за да ја почувствуваат цената“, додаде тој, осврнувајќи се на масовното протерување на повеќе од 700.000 Палестинци од нивните домови и земји по создавањето на Израел во 1948 година. Накба на арапски значи катастрофа.Голем дел од политичката и медиумската елита на Израел користи геноцидна реторика против Палестинците откако започнаа нападите на Хамас на 7 октомври, вклучувајќи изјави во кои ги нарекуваат „човечки животни“, тврдења дека „нема невини“ во Газа и повици за целосно уништување на Газа и нејзино етничко чистење.Сепак, изјавата на Халива за кампањата на масовни убиства, вклучително и на деца, беше невообичаено директен опис на колективното казнување на цивилите, што е забрането со меѓународното право, пишува „Гардијан“.Халива користи бројки за кои Израел тврди дека се пропаганда на ХамасХалива, која се повлече од функцијата во април 2024 година, исто така, се чини дека ги потврди бројките за жртвите собрани од Министерството за здравство во Газа, кои израелските власти редовно ги напаѓаат како пропаганда. Овие бројки се покажаа како веродостојни во претходните конфликти.Канал 12 соопшти дека недатираните разговори биле снимени „во последните месеци“. Бројот на жртви од израелските напади, кој го води Министерството за здравство на Газа, надмина 50.000 во март, а неодамна надмина 60.000.Најновите официјални израелски бројки за војната зборуваат за околу 20.000 убиени борци, па затоа Халива била свесна дека, дури и според официјалната израелска пресметка, поголемиот дел од убиените Палестинци биле цивили.„Фактот дека веќе има 50.000 мртви во Газа е неопходен и неопходен за идните генерации“, рече тој во изјави за телевизија. ,,За сè што се случи на 7 октомври, за секој човек на 7 октомври, мора да умрат 50 Палестинци. Сега не е важно дали се деца.“Во нападите на Хамас преку границата на 7 октомври, беа убиени околу 1.200 луѓе, повеќето од нив цивили, а 250 беа земени како заложници во Газа.Оваа изјава не беше во фокусот на израелските медиумиКанал 12 не кажа како ги добил снимките или со кого разговарал Халива. Израелскиот весник „Хаарец“ ги опиша снимките како формат што му овозможувал на пензионираниот офицер да „даде интервју… без всушност да биде интервјуиран“.Изјавите на Халива за масовните убиства на палестински цивили не се најдоа на насловните страници на другите израелски мејнстрим медиуми. Наместо тоа, тие се фокусираа на неговите критики кон Бенјамин Нетанјаху и предупредувањата за системски неуспеси во безбедносниот и разузнавачкиот систем.Таквото известување ја покажа огромната разлика помеѓу перцепцијата и дискусијата за војната во рамките на израелските граници и пошироко.Меѓу Израелците, Халива генерално се смета за центристички критичар на актуелната влада и нејзините крајно десничарски министри како што се Безалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, факт што самиот генерал го нагласи во своите изјави.Тој цитираше критичар на внатрешното разузнавање кој му рекол дека е „среќа“ што многу од убиените и киднапираните на 7 октомври 2023 година биле левичарски Израелци поврзани со мировни движења.„Ми рече: „Да ни се случеше тоа нам, нели, немаше да војувате вака“, рече Халива. „Тоа е она во што веруваат луѓето овде.“

