Израелски и палестински мајки одеа боси низ Рим: „Не сакаме нашите деца да умрат, сакаме мир и почит“ (фото)

Израелски и палестински мајки маршираа боси низ Рим, повикувајќи на крај на насилството и поголема заштита на децата.

Стотици жени се придружија на „Прошетка боса: Повикот на мајката за мир“ за да нагласат дека секое дете заслужува безбедност, достоинство и иднина без страв.

Израелските членки на движењето „Жени на плата за мир“ (WWP) и палестинските членки на организацијата „Жени на сонцето“ ги здружија силите за да ја покажат својата посветеност на мирот и политичките договори, кои се стремат да ги постигнат со активно учество на жените.

„Мајките не сакаат нивните деца да умрат. Тоа е сè и тоа е сè што бараме сега: бараме мир, почит, права. Тоа е она што го сакаме и што нашите деца го заслужуваат“, рече една од присутните мајки.

Настаните во текот на неделата вклучуваат средби со високи дипломати во Рим, од средба во италијанскиот парламент до аудиенција со папата каде што тој ќе бара јасна политичка насока и враќање на граѓанската одговорност.

