Израелски министер му кажа на лидерот на Јемен дека ќе го испрати во пеколот: „Нашето знаме ќе се вее над главниот град на Јемен“

По вчерашниот напад со беспилотни летала и ракети на Хутите врз Израел, израелскиот министер за одбрана Израел Кац се закани дека ќе го убие водачот на оваа група поддржана од Иран.– Абдул-Малик ал-Хути, твоето време ќе дојде. Ќе бидеш испратен на пленарната седница на твојата влада и сите елиминирани членови на оската на злото кои чекаат во длабочините на пеколот – напиша Кац на социјалната мрежа „X“.– Слоганот „Смрт за Израел, проклетство за Евреите“, напишан на знамето на Хутите, ќе биде заменет со израелското сино-бело знаме, кое ќе се вее над главниот град на обединет Јемен – додаде Кац.Израелски напади врз Јемен и напади на Хутите врз ИзраелВо израелскиот напад врз Јемен на 28 август, премиерот на владата на Хутите и најмалку 11 други министри беа убиени. Еден ден претходно, дрон „Хута“ погоди хотел во најјужниот израелски град Еилат. Во истиот напад беа пресретнати уште два дрона и една балистичка ракета.Статистика на нападите на Хутите од мартОд 18 март, кога израелската армија ја обнови својата офанзива против Хамас во Појасот Газа, Хутите испукаа 87 балистички ракети и 40 беспилотни летала кон Израел.

