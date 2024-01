Израелско беспилотно летало „разнесе“ зграда во Бејрут, Либан, убивајќи лидер на Хамас

0 SHARES Сподели Твитни

Израелско беспилотно летало, наводно, во вторникот нападнало канцеларија на Хамас во јужните предградија на либанскиот главен град Бејрут, при што загинале четири лица.

Во инцидентот е убиен високиот функционер на Хамас, Салех Ал Арури, јави телевизијата Ал Манар на Хезболах, пишуваат странските медиуми, пренесува Телеграф.

Во меѓувреме, Хамас објави дека една од жртвите на нападот во јужен Бејрут во Либан во вторникот вечерта бил високиот функционер Салех Ал Арури.

Телевизијата Ал Акса на Хамас јави дека „заменик-претседателот на Политичкото биро на Хамас, маченикот водач Салех Ал Аури, загинал во предавнички воздушен напад на ционистите во Бејрут“.

Ал Арури се сметаше за еден од основачите на военото крило на групата, Бригадите Изад-Дин ал-Касам, и беше со седиште во Бејрут.

Ал-Манар, исто така, рече дека се слушнала експлозија во близина на автопатот Хади Насралах во близина на патен јазол.

Тој не даде детали за експлозијата, која доаѓа еден ден пред говорот на лидерот на Хезболах, Саид Хасан Насралах.

А сведок на Ројтерс рече дека експлозијата можеби била предизвикана од дрон што удрил на вториот кат од зграда во преполната населба.

Хезболах, сојузник на Хамас, речиси секојдневно разменува оган со Израел преку јужната граница на Либан од избувнувањето на војната меѓу Израел и Хамас во Газа на почетокот на октомври.

Во израелските воздушни напади и гранатирање загинаа повеќе од 100 борци на Хезболах и неколку цивили, вклучувајќи деца, постари лица и некои новинари, според Хезболах и безбедносни извори.



