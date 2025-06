Израелците ја презедоа командата над бродот на кој беше Грета Тунберг, нема да им дозволат да влезат во Газа

Израелските сили ја презедоа командата врз хуманитарен брод кој се обиде да ја пробие поморската блокада на Појасот Газа, а бродот со екипаж од 12 лица, вклучувајќи ја и активистката Грета Тунберг, сега се упатува кон пристаниште во Израел.Бродот „Мадлин“ под британско знаме, управуван од пропалестинската коалиција на флотилата за слобода (FFC), имаше за цел да достави симболична количина помош во Газа во понеделник и да ја подигне меѓународната свест за хуманитарната криза во областа.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025