Израел ги предупредува иранските граѓани: Ако живеете во близина на воени објекти, вашиот живот е во опасност

Израелската војска издаде предупредување до иранските граѓани кои живеат во близина на иранските воени објекти, велејќи дека „би можеле да бидат цел“ ако останат во своите домови.„Ве молиме веднаш да ги напуштите овие области за да ги заштитите вашите животи и безбедност. Не се враќајте во вашите домови до понатамошно известување“, се вели во соопштението на израелската армија.

The Israel Defense Force has just released a major evacuation order for Iran, instructing all Iranians who currently or in the near future will be in or around military weapons factories and their supporting institutions, to immediately leave these areas and not return until… pic.twitter.com/gwnkEuOKEK— OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Тие понатаму изјавија дека „присуството во овие области претставува ризик по животот“.Како што може да се види во соопштението, израелската армија бара од Иранците да ги напуштат областите каде што, како што тврдат, има фабрики за производство на оружје.Да потсетиме дека нападите на Израел врз Иран продолжија и во текот на ноќта, а целите беа гасните и нафтените полиња во земјата, како и цивилната инфраструктура во Техеран.Од друга страна, Иран изврши ракетен напад врз Израел во два брана во текот на ноќта. Според локалните власти во Израел, најмалку седум лица се убиени.



