Израел го бомбардираше јеменското пристаниште Ходеида, велат дека Хутите ќе „платат“ за секој напад

Израелската војска тврди дека го бомбардирала пристаништето Ходеида како одговор на неодамнешните напади со беспилотни летала и ракети од страна на Хутите.Тие исто така рекоа дека „ќе продолжат да дејствуваат енергично“ против групата и го најавија нападот неколку часа претходно.Хутите претходно го обвинија Израел за бомбардирање на цивилната инфраструктура со цел да им нанесат страдање на сите граѓани на Јемен.Јеменска група лансира ракети и дронови кон Израел и ги гаѓа бродските линии во Црвеното Море, во кампања за која вели дека има за цел да изврши притисок врз Израел да ја прекине војната во Газа.Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, изјави дека Израел го извршил нападот врз јеменското пристаниште Ходеида за да ја продолжи поморската и воздушната блокада на Хутите, додавајќи дека јеменската група „ќе плати висока цена за секој обид за напад врз Израел“.

