Израел го критикува Макрон за иницирање на „крстоносна војна против еврејската држава“.

„Нема хуманитарна блокада. Тоа е очигледна лага“, соопшти израелското Министерство за надворешни работи, бранејќи ги своите напори да се дозволи испраќање помош.

„Но, наместо да врши притисок врз терористите џихадисти, Макрон сака да ги награди со палестинска држава. Нема сомнение дека нивниот национален ден ќе биде 7 октомври“.

Зборувајќи за време на државната посета на Сингапур, Макрон исто така тврдеше дека признавањето на палестинската држава со услови „не е само морална должност, туку и политичка неопходност“.

„Построг став“ би значел напуштање на претпоставката дека човековите права се почитуваат „и воведување санкции“, рече францускиот претседател.

Под зголемен меѓународен притисок, Израел минатата недела делумно го укина 11-неделното ембарго за помош на Газа, дозволувајќи да се достави ограничена количина помош според систем кој предизвика остри критики.

Макрон изјави дека Париз е посветен на работа кон политичко решение и ја повтори својата поддршка за решение со две држави за израелско-палестинскиот конфликт.

Дипломатите и експертите велат дека Макрон сè повеќе се наклонува кон признавање на палестинска држава – потег што може да го налути Израел и дополнително да ги продлабочи поделбите меѓу западните сојузници, според Ројтерс.

Француските власти го разгледуваат овој потег пред конференцијата на Обединетите нации, заеднички организирана од Франција и Саудиска Арабија во јуни, со цел да се утврдат параметрите за мапата на патот кон палестинска држава, а воедно да се обезбеди безбедноста на Израел.

