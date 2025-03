Израел го обнови бомбардирањето на Либан! Има мртви и ранети, загина и дете! Урнатини на секој чекор, згради срамнети со земја! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Израел вчера го бомбардираше соседен Либан, при што загинаа шест лица, меѓу кои и едно дете, соопштија либанските власти.Ова е направено по пресретнување на ракети, наводно истрелани од либанска територија, кон Израел.Либанскиот проирански Хезболах ја негираше одговорноста за ракетниот истрел, за кој никој не презеде одговорност и го обвини „израелскиот непријател“ дека бара оправдување за продолжувањето на нападите врз Либан. Ракетниот истрел врз Израел е прв ваков инцидент по стапувањето во сила на прекинот на огнот со Хезболах, постигнат на 27 ноември. Договорот за прекин на огнот стави крај на војната меѓу израелската армија и Хезболах, кој отвори фронт против Израел во знак на солидарност со палестинскиот Хамас, на почетокот на војната во Газа во октомври 2023 година.Прекинот на огнот донесе релативен мир во Либан по повеќе од една година израелски напади врз објекти за кои израелската војска тврди дека се поврзани со Хезболах. Израел делумно ги повлече војниците од јужен Либан на 15-ти февруари.

This isn’t Gaza. This is Lebanon. One of three countries Israel is bombing. While acting like the victim. pic.twitter.com/dyY0SJp4M2— ADAM (@AdameMedia) March 22, 2025

Сирените одекнаа во Метула, израелско погранично село. Израелската армија пресретна три од шест ракети истрелани од јужен Либан кон северниот регион Галилеја.Како одговор, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и’ нареди на војската да нападне цели во Либан. Тогаш израелската војска објави дека цели на десетици ракетни фрлачи и команден центар на Хезболах во јужен Либан.

BREAKING: The IDF says it has begun airstrikes on Hezbollah targets in southern Lebanon. pic.twitter.com/0ilzXIaF7m— Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) March 22, 2025

Либанското Министерство за здравство објави дека пет лица, меѓу кои и едно дете, се убиени, а осум други се ранети во еден од нападите во градот Тулин.Вечерта Нетанјаху и министерот за одбрана Израел Кац наредија втор бран напади врз десетици цели на Хезболах, соопшти кабинетот на Министерството за одбрана.

BREAKING:Israel is dropping bombs on Lebanese families in the middle of the night in Tyre, South Lebanon—an ancient city that has stood for over 4,000 years.This is a crime against humanity.This is terrorism. pic.twitter.com/5P1BA37Sg9— sarah (@sahouraxo) March 22, 2025

Либанската новинска агенција Ани објави дека имало повеќе израелски напади на југот и на истокот на земјата, вклучително и во градот Тир, каде што едно лице загина, а седум се ранети.

Today, Israel bombed Gaza and Lebanon. It also bombed Syria. Unbelievable violation of the Vienna convention and Palestine and Lebanon and Syria sovereignty.Only Israel can bomb, invade and occupy three countries without any consequences under international law. pic.twitter.com/24KHtHzplh— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 22, 2025

Началникот на Генералштабот на израелската армија Ејал Замир вети остар одговор на секој ракетен истрел од либанска територија.



Пронајдете не на следниве мрежи: