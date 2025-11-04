Израел е еден чекор поблиску до легализација на егзекуцијата на Палестинците: Смртна казна за првпат по 60 години

0 SHARES Сподели Твитни

Комитетот за национална безбедност на израелскиот парламент во понеделник го одобри законот со кој се воведува смртна казна за лица осудени за „терористички“ злосторства, за кој се залага крајнодесничарскиот министер за национална безбедност Итамар Бен Гвир.

Одобрениот предлог, кој претставува амандман на постојниот кривичен закон, беше испратен во Кнесетот на прво читање, означувајќи го почетокот на законодавен процес кој, доколку биде усвоен во три читања, повторно ќе ја воведе смртната казна во израелскиот правен систем за прв пат по повеќе од шест децении.

Бен Гвир се заканува дека ќе ја собори владата

Бен Гвир, лидер на крајно десничарската партија „Оцма Јехудит“ (Еврејска сила), изјави дека неговата партија ќе ја напушти владејачката коалиција доколку гласањето за законот не се одржи до недела, што директно го загрозува опстанокот на владата на премиерот Бенјамин Нетанјаху.

„Секој терорист кој планира да убие Израелец мора да знае дека постои само една казна, смрт“, рече Бен Гвир, додавајќи дека законот „нема да има простор за дискреција“.

Законот предвидува дека смртната казна мора да се изрече на лице осудено за убиство извршено од „расистички мотиви, омраза кон израелскиот народ или со намера да се наштети на Државата Израел“. Според предлогот, пресудата би била обврзувачка и неотповиклива, а одлуката би ја донело мнозинството судии.

Нетанјаху и државниот координатор го поддржаа предлогот

Гал Хирш, израелски координатор за заложници и исчезнати лица, му рече на комитетот дека тој и премиерот Нетанјаху го поддржуваат законот. „Премиерот го поддржува овој предлог. Верувам дека овој закон е дополнителна алатка во борбата против тероризмот и за ослободување на заложниците“, рече Хирш.

Хирш претходно се спротивстави на разгледувањето на овој предлог, тврдејќи дека тоа би можело да ги загрози животите на израелските заложници во Газа. Сепак, сега тој тврди дека „бидејќи заложниците се живи и се вратени во Израел, неговото противење повеќе не е релевантно“.

Палестинското Министерство за надворешни работи, со седиште во Рамала, остро го осуди законот, нарекувајќи го „нова форма на израелски екстремизам и криминал“.

„Овој потег претставува опасен чекор насочен кон продолжување на геноцидот и етничкото чистење под маската на законот и легитимитетот“, се вели во соопштението.

Палестинското движење Хамас, исто така, го осуди потегот на израелските власти, наведувајќи дека тој „го открива фашистичкото лице на израелската окупација и очигледно го крши меѓународното право“.

„Ги повикуваме Обединетите нации, меѓународната заедница и релевантните организации за човекови права итно да дејствуваат и да го спречат овој брутален чин“, соопшти Хамас.

Иако смртната казна формално постои во израелскиот закон, таа не се користи во пракса повеќе од шест децении. Последната егзекуција беше во 1962 година на Адолф Ајхман, еден од архитектите на нацистичкиот холокауст, кој беше обесен откако беше осуден за геноцид и злосторства против човештвото.

Оттогаш, никој не е погубен во Израел. Последната смртна казна беше изречена во 1988 година против Џон Демјанјук, обвинет за воени злосторства, но таа казна беше поништена пет години подоцна по жалба до Врховниот суд.

Според сегашниот закон, смртна казна во Израел е предвидена само за злосторства против човештвото и предавство, додека убиството е казниво со затвор од 1954 година.

Бен Гвир повторно предизвика јавна осуда

Законот доаѓа само неколку дена откако Бен Гвир објави видео на кое стои над ред палестински затвореници како лежат со лицето надолу со врзани раце, повикувајќи на „смртна казна за терористите“. Видеото предизвика бран осуди во земјата и во странство.

Организациите за човекови права предупредуваат дека откако ја презеде функцијата, Бен Гвир ги влошил условите во израелските затвори, ограничувајќи ги семејните посети, намалувајќи ги оброците и пристапот до тушеви, додека некои палестински затвореници починале во притвор поради, како што велат, тортура и медицинско занемарување.

Моментално во израелските затвори има повеќе од 10.000 Палестинци, вклучувајќи жени и малолетници.

Доколку биде усвоен, законот би претставувал драматична промена во израелската казнена политика, но и сериозен удар врз меѓународните напори за човекови права. Критичарите предупредуваат дека таков потег би можел дополнително да го поттикне насилството и одмаздата и да го зацврсти угледот на Израел како држава што користи репресивни мерки против палестинскиот народ.

