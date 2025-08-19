Израел е подготвен да го одобри „најголемиот“ договор за снабдување со гас во својата историја за Египет

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската влада е подготвена да финализира голем договор за снабдување со гас со Египет, што вклучува извоз на 22% од ресурсите од Левијатан, најголемото гасно поле во Израел, и 13% од вкупниот природен гас на земјата во Каиро во текот на неколку години.Договорот доаѓа по две години одложување и се очекува да биде потпишан во следните две недели.„Њу Енерџи“, партнер во полето Левијатан, го опиша договорот како „најголем“ во историјата на еврејската држава, истакнувајќи дека тој ќе го тројно зголеми израелскиот извоз до 2028 година, пишуваат странските медиуми, според „Телеграф“.Компанијата објави дека Египет ќе купи 130 милијарди кубни метри израелски гас до 2040 година, во вредност до 35 милијарди долари (30 милијарди евра).Проектот е промена на договорот од 2019 година потпишан од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и египетскиот претседател Абдел Фатах ел-Сиси, со кој се предвидуваше извоз на само околу 60 милијарди кубни метри до почетокот на 2020-тите.Проектот му овозможува на Израел да го зголеми производството на природен гас и да го извезува на азиските и европските пазари, а воедно му гарантира на Египет стабилно снабдување со своите електрани и го поддржува секторот за течен природен гас (LNG) во земјата.„ЊуМед Енерџи“ (порано позната како „Делек Дрилинг“) потврди дека договорот ќе се развива во фази, при што Каиро првично ќе го купува гасот преку египетскиот увозник „Блу Оушн Енерџи“, со 20 милијарди кубни метри што ќе започнат во првата половина на 2026 година, а дополнителни 110 милијарди кубни метри откако ќе се заврши проширувањето на производството на Левијатан, според хебрејскиот весник „Глоубс“.Компанијата го опиша договорот како клучен, бидејќи ќе овозможи производствениот капацитет на полето да се прошири од 21 милијарда кубни метри на 23 милијарди кубни метри годишно, зајакнувајќи ја позицијата на Левијатан како еден од најважните извори на гас во регионот.

