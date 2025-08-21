Израел започна офанзива врз Газа

Израелската војска започна офанзива врз градот Газа, потврди портпаролот на израелската војска, бригаден генерал Ефи Дефрин.

„Нашите сили веќе ја контролираат периферијата на градот“, рече тој.

Израелската операција за заземање на градот Газа е непочитување на напорите на медијаторите за постигнување прекин на огнот и размена на затвореници, соопшти Хамас.

„Изјавата на терористичката окупаторска армија (Израел) за започнување операција против градот Газа и неговите приближно еден милион жители и раселени лица, како и намерата на воениот злосторник (израелскиот премиер Бенјамин) Нетанјаху да ја одобри утре, е непочитување на напорите на медијаторите за постигнување договор за прекин на агресијата и размена на затвореници“, се вели во соопштението на Хамас.

Во среда, израелската државна телевизија Кан објави дека израелскиот министер за одбрана Јисраел Кац ја одобрил операцијата за заземање на градот Газа.

Според телевизијата, планот ќе биде доставен до политичкото раководство и владата за одобрување во четврток. Израелските одбранбени сили испратија околу 60.000 повици до резервистите во подготовка за операцијата за заземање на Газа.

Според израелското воено радио „Галеј Цахал“, операцијата ќе трае до 2026 година, а во својот врв ќе учествуваат до 130.000 резервисти.