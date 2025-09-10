Израел има порака до Европската Унија

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот министер за надворешни работи денес ја критикуваше Европската Унија за, како што рече, испраќање „лоша порака“ по предлогот за воведување санкции што го презентираше претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во обраќањето пред европратениците.„Говорот што го одржа денес претседателот на Европската комисија е за жалење. Уште еднаш Европа испраќа лоша порака што го зајакнува Хамас и неговите сојузници на Блискиот Исток “, изјави израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар за мрежата X.Поради војната што Израел ја води во Појасот Газа , Европската комисија ќе ја замрзне финансиската помош и делумно ќе ги суспендира трговските односи со таа земја, изјави денес претседателката на Комисијата , Урсула фон дер Лајен .Во својот говор за состојбата на Унијата во Европскиот парламент, фон дер Лајен рече дека сите исплати кон Израел ќе бидат суспендирани , но нагласи дека ова не се однесува на соработката на ЕУ со израелското граѓанско општество и меморијалниот центар на холокаустот Јад Вашем.

