Израел им забрани на илјадници палестински христијани да влезат во Ерусалим за време на Велигден

Израелските власти во саботата ги блокираа христијанските верници да пристапат до црквата на Светиот гроб во окупираниот Ерусалим додека се обидуваа да ја одбележат Велика Сабота, свет ден во прославата на Велигденскиот викенд.Израелската полиција постави воени контролни пунктови на патиштата што водат до црквата во Стариот град, проверувајќи ги личните карти и забранувајќи им влез на многу млади луѓе, јавува палестинската државна новинска агенција ВАФА.Ограничувањата дојдоа кога христијанските заедници ја одбележаа Велика Сабота, еден од најсветите денови во христијанскиот календар, пред неделата на Велигден, која ја слават многу христијани.

Israeli soldiers assaulting the Christian priests, pilgrims, worshippers, and local Christians in the holy sepulcher church, today in occupied Jerusalem during the “Holy Saturday” christian holiday. pic.twitter.com/yt4qStxlXI— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 19, 2025

На социјалните мрежи се објавени неколку видеа на кои се гледа како израелската полиција и безбедносните сили ги напаѓаат христијанските верници додека се обидуваат да го прослават празникот.ВАФА објави дека израелските власти им забраниле на илјадници христијани од окупираниот Западен Брег да влезат во Ерусалим по тој повод, спроведувајќи строги барања за дозвола и за муслиманите и за христијанските Палестинци.Црковни извори изјавија за WAFA дека оваа година се издадени само 6.000 дозволи за христијаните на Западниот Брег, и покрај тоа што заедницата брои околу 50.000 на палестинските територии.И покрај ограничувањата, христијанските аџии продолжуваат да патуваат во Ерусалим секоја година за ритуалите на светиот оган, кои се одржуваат во црквата на Светиот гроб, за која се верува дека е местото на распнувањето и воскресението на Исус. Меѓутоа, израелските безбедносни мерки постојано ја расипуваа прославата.Втора година по ред, учеството во церемониите на Светата недела и Велигден е видливо намалено поради тековната израелска офанзива во Газа и окупираниот Западен Брег.Црквите, исто така, ги намалија сите славенички активности и паради за Велигден, ограничувајќи ги прославите на верски служби и молитви.Тензиите се високи на окупираниот Западен Брег, каде што според палестинските податоци, најмалку 952 Палестинци се убиени, а повеќе од 7.000 други се повредени од почетокот на војната во Газа во октомври 2023 година.Во јули 2024 година, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи повеќедецениската окупација на Палестина од страна на Израел за нелегална и побара евакуација на сите постоечки населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.



