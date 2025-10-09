Израел и Хамас ја потпишаа првата фаза од мировниот договор за Газа

Израел и Хамас се согласија за првата фаза од планот на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа, договор за прекин на огнот и размена на заложници, што би можело да го отвори патот за крај на крвавата двегодишна војна на Блискиот Исток.

Само еден ден по втората годишнина од нападот на милитантите на Хамас што го предизвика разорниот напад на Израел врз Газа, индиректните разговори во Египет резултираа со договор за почетната фаза од рамката од 20 точки на Трамп за мир во палестинската енклава.

Изворите велат дека договорот би можел да биде потпишан во Египет уште денес.

Палестинската група Хамас утрово објави дека ја прифатила првата фаза од планот за прекин на огнот во Газа изразувајќи благодарност за напорите на Трамп, како и за напорите на Турција, Катар и Египет, објави Анадолу.

„Хамас објавува дека е постигнат договор што предвидува крај на војната во Газа, повлекување на окупаторските сили, испорака на хуманитарна помош и размена на затвореници“, се вели во соопштение објавено на Телеграм.

Во соопштението се додава: „Ги цениме многу напорите на нашите браќа посредници од Катар, Египет и Турција. Исто така, ги поздравуваме напорите на американскиот претседател Доналд Трамп, чија цел е конечно да се стави крај на војната и целосно да се повлечат израелските окупациски сили од Појасот Газа.“

Соопштението на Хамас дојде кратко откако Трамп потврди дека Израел и Хамас ја потпишале првата фаза од договорот за Газа, предложен од САД.