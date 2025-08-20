Израел мобилизира 60.000 резервисти за преземање на Газа

Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, нареди мобилизација на 60.000 резервисти откако даде зелено светло за преземање на Газа, во рамките на напорите за посредување за прекин на огнот на палестинските територии и ослободување на заложниците. На почетокот на август, кабинетот за безбедност, предводен од премиерот Бенјамин Нетанјаху, одобри план за заземање на градот и соседните бегалски кампови, воспоставување контрола врз целата палестинска територија, ослободување на заложниците и разоружување на палестинското исламистичко движење Хамас. Кац „го одобри планот на израелската армија за напад врз Газа Сити“, главниот и најголем град на палестинската територија, изјави неговото министерство за АФП.

Тој, исто така, „одобрил издавање наредби за мобилизација за резервистите потребни за извршување на мисијата“ за околу 60.000 луѓе. За една недела, израелската армија, која зазеде околу 75% од палестинската територија во повеќе од 22 месеци војна, ги интензивираше своите напади и копнени операции во Газа Сити и соседните бегалски кампови. Според израелската веб-страница „Вала“, „99-та дивизија е на работ да го заврши заземањето на населбата Зејтун“ во градот Газа, а „следната цел“ е соседната населба Сабра. „Експлозиите не престануваат во Ал-Сабра. Тенкови и артилерија пукаат кон нас, но и беспилотни летала“, рече жител на населбата Хусеин ал-Даири. Израелската армија соопшти дека нејзините сили дејствуваат таму за да го уништат „воениот потенцијал на Хамас“. Одлуката на министерот за одбрана дојде два дена откако Хамас објави дека прифатил нов предлог од медијаторите – Египет, Катар и САД – за 60-дневен прекин на огнот, придружен со ослободување на заложниците во две фази.

Израел сè уште официјално не одговорил, но владин извор рече дека владата на Нетанјаху „не ја променила“ својата политика и продолжува да „бара ослободување“ на сите заложници „во согласност со принципите утврдени од кабинетот за завршување на војната“. „Ние сме во одлучувачката фаза од борбата против Хамас и нема да оставиме ниту еден заложник“, додаде таа. Иако го поздрави „многу позитивниот“ одговор на Хамас, Катар претходно нагласи дека предлогот „скоро целосно“ го повторува американскиот план претходно прифатен од Израел. Текстот е базиран на претходен план на американскиот претставник Стив Виткоф: ослободување на десет живи заложници и телата на 18 мртви заложници во замена за 60-дневен прекин на огнот и разговори за завршување на војната, според израелското јавно радио Кан. Министрите од крајната десница, како што е министерот за национална безбедност Итамар Бен Гвир, го предупредија Нетанјаху да не „попушта пред Хамас“. Две претходни примирја, во ноември 2023 година и почетокот на 2025 година, дозволија враќање и на мртвите и на живите заложници во замена за ослободување на палестинските затвореници.