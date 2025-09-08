Израел: Моќен ураган ќе ја погоди Газа, а покривите на терористичките облакодери ќе се тресат

Израел им порача на жителите на Газа веднаш да го напуштат градот откако предупреди дека ќе ги интензивира воздушните напади и копнените операции во Појасот Газа во „моќен ураган“ доколку Хамас не ги ослободи последните заложници што ги држи и не се предаде.

Во она што го нарече последно предупредување во понеделник, израелската војска ѝ порача на палестинската милитантна група дека Газа ќе биде уништена доколку не се разоружа и ослободи 48 заложници.

Жителите рекоа дека израелските сили ја бомбардирале Газа од воздух и разнеле стари оклопни возила на улиците. Хамас, во меѓувреме, го проучува најновиот предлог на САД за прекин на огнот, доставен во недела со предупредување од претседателот Доналд Трамп дека тоа е „последна шанса“ на Хамас.

„Им реков на жителите на Газа: Предупредени сте – тргнете се од таму!“ рече премиерот Бенјамин Нетанјаху, додавајќи дека Израел во последните денови срушил 50 „терористички облакодери“ како претходница на „копнена операција“ во Газа.

„Моќен ураган ќе го погоди небото над Газа денес, а покривите на облакодерите на теророт ќе се тресат“, рече израелскиот министер за надворешни работи Израел Кац.

„Ова е последно предупредување до убијците и силувачите на Хамас од Газа во луксузни хотели во странство: ослободете ги заложниците и положете го оружјето, или Газа ќе биде уништена, а вие ќе бидете збришани.“

Израелските одбранбени сили (ИДФ) бомбардираа 12-катна зграда во центарот на градот Газа, во која се сместени многу раселени семејства, три часа откако ги повикаа оние во облакодерите и оние во околните шатори да заминат.

Според високи израелски претставници, најновиот предлог на САД ќе бара од Хамас да ги врати преостанатите живи и мртви заложници на првиот ден од прекинот на огнот, за време на кој ќе се водат преговори за завршување на војната.

Хамас тврди дека ќе држи барем неколку заложници додека не завршат преговорите. Во соопштението за медиумите, тие наведоа дека се посветени на нивното ослободување, но со „јасна најава за крајот на војната“ и повлекување на израелските сили.

Висок функционер на Хамас, Басем Наим, во понеделникот изјави дека предлогот за примирје на САД се сведува на „прелиминарни“ идеи. „Јасно е дека примарната цел е да се постигне отфрлање на понудата, а не да се постигне договор што ќе доведе до крај на војната“, рече тој во објава на својот Телеграм канал, иако не го наведе официјалниот став на групата.