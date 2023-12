Израел му се закани на Иран! Армијата е подготвена со сите сили да нападне моќен сосед: „Тие се с’ржта на злото“

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вечерва изјави дека Иран ќе настрада доколку Хезболах ја ескалира војната со Израел.

Тој на прес-конференцијата изјави дека Израел ќе се спротивстави на Иран „на секој можен начин“ , објави „Џерусалим пост“.

Netanyahu: We are working on other fronts. If Hezbollah expands the war, it will receive blows that it never dreamed of. Iran is the same. Iran is the axis of evil. We act against Iran everywhere and from every direction pic.twitter.com/amg2zjkOGv— S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 30, 2023

– Иран е с’ржта на злото. Ние дејствуваме против нив секаде и од сите страни – рече Нетанјаху

Малку порано израелскиот министер за одбрана Јоав Галант и членот на воениот кабинет Бени Ганц го одбија барањето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вечерва да одржат заедничка прес-конференција со него, пренесоа израелските медиуми.

Извор од Партијата за национално единство на Ганц изјави за веб-страницата Вала дека „нема посебна причина за одржување на прес-конференцијата“.



