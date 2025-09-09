Израел нареди евакуација на цела Газа пред големата копнена операција против Хамас

Израел утрово нареди евакуација на палестинските цивили од цела Газа за прв пат пред копнена инвазија. Израелската војска (ИДФ) изјави дека палестинските цивили во сите области на Газа мора веднаш да се евакуираат пред голема копнена офанзива против Хамас во областа, објави „Тајмс оф Израел“.

Претходните предупредувања издадени од израелската војска во последните денови се однесуваа само на одредени згради и областа околу нив.

„ИДФ е решена да го победи Хамас и ќе дејствува во областа на градот Газа со голема сила, исто како што правеше низ целиот Појас“, изјави за мрежата X полковник Авичаи Адреи, портпарол на ИДФ на арапски јазик. На Палестинците им беше наредено да се упатат кон хуманитарна зона што Израел ја одреди во јужниот Појас Газа преку крајбрежниот пат. Во соопштението, исто така, е наведен телефонски број каде што Палестинците можат „да пријават блокади на Хамас или обиди од страна на неговите членови да спречат евакуација“, според „Тајмс оф Израел“.