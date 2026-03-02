0 SHARES Сподели Твитни

Канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги негираше тврдењата на Иранската револуционерна гарда дека неговата канцеларија била погодена за време на нападот врз израелски цели.

Според „Тајмс оф Израел“, кабинетот на израелскиот премиер го нарече ова тврдење „лажна вест“.

Тие понатаму изјавија дека канцеларијата, или поточно зградата каде што се наоѓа, е целосно недопрена и дека немало ирански напад врз таа локација.

Претходно, да потсетиме, Иранската револуционерна гарда тврдеше дека канцеларијата на Нетанјаху била погодена во „ненадежен напад“ и дека „неговата судбина е непозната“.

Тие исто така изјавија дека цел на нивниот напад бил командантот на израелските воздухопловни сили, Томер Бар.

Во претходните два дена, Нетанјаху активно учествуваше на состаноците на израелскиот кабинет за безбедност, но не беше откриено на која локација се одржале овие состаноци.

Врховниот лидер на оваа земја, ајатолахот Хамнеи, беше убиен во израелските и американските напади врз Иран.

The post Израел негираше дека Иран го нападнал кабинетот на Бенјамин Нетанјаху: „Лажни вести“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: