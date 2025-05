0 SHARES Сподели Твитни

„Донесовме историска одлука за развој на населби: 22 нови населби во областа Јудеја и Самарија“, рече Смотрич, министер од редовите на крајната десница, користејќи го името што Израелците го користат за Западниот Брег, палестинска територија што е под израелска окупација од 1967 година.

Според мапата објавена од десничарската партија Ликуд на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, 22-те планирани населби ќе бидат расфрлани низ Западниот Брег, од север кон југ, преку центарот.

ООН редовно ја осудува израелската активност за населување како нелегална според меѓународното право и една од главните пречки за трајно мировно решение меѓу Израелците и Палестинците, бидејќи го спречува создавањето на одржлива палестинска држава.

Соопштението на Смотрич доаѓа откако Стив Виткоф, специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп за Блискиот Исток, во средата изјави дека има „многу добро чувство“ за можноста за прекин на огнот во Газа по 600 дена војна меѓу Израел и Хамас.

Ова исто така доаѓа во време кога Франција треба да биде копретседател на конференцијата на ОН со Саудиска Арабија во јуни, чија цел е промовирање на мировно решение за „две држави“: Израел и независна и целосно суверена Палестина, чии жители живеат едни до други во хармонија.

The post Израел објави план за изградба на 22 еврејски населби во анексираниот Западен Брег. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: