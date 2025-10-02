Израел објави фотографии од активистите: Пловат кон Израел, ќе ги депортираме во Европа

Израел објави дека активистите од флотилата, која Израел ја нарекува „Хамас-Сумуд“, пловат безбедно и мирно кон Израел, каде што ќе започне нивната постапка за депортација во Европа.

„Сите се безбедни и во добра здравствена состојба“, објави израелското Министерство за надворешни работи. Грета Тунберг е, исто така, на една од фотографиите.

Само еден од 44-те бродови во флотилата сè уште плови кон Газа. Според флотилата, 40 бродови биле пресретнати од израелски војници, два брода за логистичка поддршка претходно отстапиле од својот курс, додека бродот што влегол во територијалните води кај Газа не се поместил со часови.

Индекс.хр објави дека бродот „Ширин“, кој им обезбедува правна помош на бродовите во флотилата, вчера морал да отстапи од својот курс и денес е во мирување. Капетан на бродот е хрватската адвокатка Морана Миљановиќ. Според флотилата, израелските војници не се качиле на овој брод.

Исто така, сите преноси во живо од бродовите на флотилата се исклучени.