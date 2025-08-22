Израел пак се закани со „портите на пеколот“ во Газа

Израелскиот министер за одбрана денеска предупреди дека „портите на пеколот“ наскоро ќе се отворат за да се уништи градот Газа доколку Хамас не се согласи со условите на Израел за прекин на огнот, пишува Њујорк Пост.

Застрашувачката закана дојде еден ден откако премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека ќе ja овласти израелската војска да спроведе голема операција за целосно заземање на најголемиот град во палестинската енклава – негирајќи ги наводите на светските хуманитарни организации дека луѓето под опсада веќе умираат од глад.

„Наскоро, портите на пеколот ќе се отворат врз главите на убијците и силувачите на Хамас во Газа – сè додека не се согласат со условите на Израел за завршување на војната, првенствено ослободување на сите заложници и нивно разоружување“, напиша министерот за одбрана Израел Кац во објава на X. „Ако не се согласат – Газа, главниот град на Хамас, ќе стане Рафа и Бејт Ханун. Точно како што ветив – така и ќе биде“, додаде тој, осврнувајќи се на две области претворени во урнатини на почетокот на војната.

Сепак, Хамас изјави дека ќе ослободи заробеници во замена за прекин на речиси двегодишната војна, но отфрла разоружување без создавање палестинска држава.

Широката операција во Газа би можела да започне во рок од неколку дена откако израелските одбранбени сили повикаа дополнителни 60.000 резервисти оваа недела.

Нетанјаху инсистираше дека неговиот офанзивен план е најсигурниот начин за ослободување на заробениците и уништување на Хамас.

„Овие две работи – победа над Хамас и ослободување на сите наши заложници – одат рака под рака“, рече Нетанјаху во четврток.

Илјадници Палестинци веќе ги напуштија своите домови бидејќи израелските тенкови се приближија кон градот Газа во последните 10 дена.

Ова доаѓа откако Интегрираната класификација на фазите на безбедност на храната, глобален мониторинг за глад, соопшти во петокот дека околу 514.000 луѓе – речиси една четвртина од Палестинците во Газа – доживуваат глад.

Проценката предупредува дека бројот треба да се зголеми на 641.000 до крајот на септември.

Ова е првпат IPC да регистрира глад надвор од јужна Африка – имено Сомалија, Јужен Судан и Судан.

Израел ја отфрли проценката како лажна и пристрасна, тврдејќи дека ИПЦ ја базира својата одлука на делумни податоци доставени од Хамас, кои не го земаат предвид неодамнешниот прилив на храна и помош.

„Нема глад во Газа“, се вели во соопштението на израелското Министерство за надворешни работи.

За еден регион официјално да биде класифициран како регион во глад, најмалку 20% од населението мора да страда од екстремен недостиг на храна – при што едно од три деца е тешко неухрането, а две лица од секои 10.000 умираат дневно од глад и болести.

Сепак, дури и ако регионот сè уште не е класифициран како регион во глад бидејќи тие прагови не се исполнети, IPC може да утврди дека домаќинствата таму страдаат од услови слични на глад, вклучувајќи глад, беда и смрт.