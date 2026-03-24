Израел планира да ја окупира соседната земја

Израелската армија ќе го окупира јужен Либан до реката Литани, изјави во вторник министерот за одбрана Израел Кац, првпат Израел јасно ја изрази својата намера да заземе делови од либанската територија.

Кац претходно ѝ се закани на либанската влада дека ќе изгуби територија доколку не го разоружа Хезболах, проиранската милитантна група што го вовлече Либан во американско-израелската војна против Иран откако започна напади врз Израел на 2 март.

На состанокот со началникот на Генералштабот, Кац рече дека армијата ќе „ги контролира преостанатите мостови и безбедносната зона до реката Литани“, додека ќе формира „одбранбен тампон“.

Израелската војска одби да коментира за обвинувањата.

Армијата уништи пет мостови преку реката од 13 март и го засили уривањето куќи во селата во близина на границата. Израел вели дека операциите се насочени кон Хезболах, а не кон цивилите.

Кац рече дека областите каде што владее „теророт“ мора да бидат ослободени од населби и жители, алудирајќи на присуството на Хезболах.

Борците на групата продолжуваат да извршуваат секојдневни ракетни и беспилотни напади врз Израел, како и судири со израелските сили во јужен Либан.

Кац додаде дека израелската армија маневрира за да воспостави „прва линија на одбрана“ и ја уништува инфраструктурата на Хезболах, вклучувајќи го и она што тој го нарекува „терористички упоришта“.

Неговите коментари доаѓаат откако министерот за финансии Безалел Смотрич изјави дека Израел треба да го анектира јужен Либан до реката Литани.

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека Вашингтон и Техеран наскоро би можеле да постигнат договор за прекин на војната, но Иран негираше каков било контакт со САД.

Сè уште не е јасно дали евентуалното примирје во Либан ќе биде дел од поширок договор за прекин на конфликтот.