Израел преговара со Јужен Судан за преселување на палестинците од Газа

Израел води преговори со Јужен Судан за евентуално преселување на Палестинците од Појасот Газа во источноафриканската земја, потврдија шест извори за АП. Според тој извештај, договорот би можел да придонесе за зајакнување на политичките и економските врски меѓу двете земји.

Јужносуданските претставници го информирале основачот на американска лобистичка фирма што работи со африканската земја, Џо Славик, за разговорите, а тој потоа додал дека израелска делегација планира да ја посети земјата поради можноста за воспоставување кампови за Палестинците кои сакаат да се евакуираат.

Наводите за разговорите ги потврди и Едмонд Џакани, директорот на организацијата на граѓанското општество во Јужен Судан, кој, како што нагласи, разговарал за темата со претставниците на неговата земја.

Министерот за надворешни работи на Јужен Судан, Семаја Кумба, минатата недела ги посети Израел и Западниот Брег на покана на израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар.

Генералниот директор на министерството, Чахи Дикштајн, и заменик-министерот, Шарен Хаскел, исто така беа во делегацијата. Израел и Јужен Судан воспоставија блиски односи уште пред африканската земја да добие независност во 2011 година. Израел беше една од првите земји во светот што го призна како суверена држава, што доведе до блиски билатерални односи.