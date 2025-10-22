Израел пред Хашкиот трибунал

0 SHARES Сподели Твитни

Меѓународниот суд на правдата (МСП) денес ќе одлучи дали Израел го прекршил меѓународното право со тоа што со месеци го блокирал доставувањето хуманитарна помош за Појасот Газа.Судиите на највисокиот суд на ОН, исто така, ќе понудат проценка на израелските напади врз персоналот и објектите на ОН во Појасот Газа .Израел ги негираше сите обвинувања, оправдувајќи ја блокадата со тврдење дека палестинската група Хамас пресретнала пратки со помош и продавала стока по надуени цени. САД изразија поддршка за ставот на Израел.МСП издава правно-консултативно мислење кое не е обврзувачко, но би можело да го зголеми притисокот врз Израел да соработува со ОН и да дозволи поголема хуманитарна помош за Газа.Ова ќе биде трета пресуда на судот за израелските постапки откако избувна војната во Газа пред нешто повеќе од две години.Во јули минатата година, судот во Хаг пресуди дека израелската окупација на палестинските територии е нелегална .Претходно, во случајот со геноцид, МСП му наложи на Израел да преземе сите потребни мерки за да го спречи геноцидот во Газа.Генералното собрание на ОН побара советодавно мислење . Судиите, исто така, ќе разгледаат дали Израел е должен да соработува со Агенцијата на ОН за помош и работа за палестинските бегалци ( UNRWA ).Во август, гладот ​​во Газа беше официјално потврден.Во август беше објавен извештај од група експерти од различни агенции на ОН, во кој за прв пат официјално беше потврден гладот ​​во Газа. Според него, повеќе од половина милион луѓе во Газа се заробени во услови на глад, карактеризирани со широко распространет глад, сиромаштија и глад што може да се спречи.На 8 октомври, UNRWA и партнерите објавија нова студија што ги потврдува претходните наоди на ОН за гладот ​​во Газа и дава „најјасен доказ досега за тоа како еволуирала неухранетоста кај децата за време на војната, во согласност со ограничувањата за хуманитарна помош “.Студијата ја обезбеди првата месечна анализа на акутната неухранетост за време на војната во Појасот Газа , покажувајќи нагло зголемување по намалувањето на помошта на крајот од 2023 година и 11-неделната целосна опсада од март до мај оваа година. Повеќе од 54.600 деца беа акутно неухранети и се соочија со зголемен ризик од смрт доколку не се лекуваат, што дополнително го нагласува обемот на хуманитарната катастрофа и потребата од итна, непрекината помош.Светската програма за храна (WFP) на ОН нагласи дека помошта во храна не може да стигне до сите во Газа освен ако не се отворат сите гранични премини, особено на север, каде што во август беше прогласен глад. WFP вели дека има доволно залихи за да го нахрани целото население на Газа за три месеци – ако Израел дозволи целосен пристап.WFP додава дека не започнала дистрибуцијата во градот Газа, бидејќи двата гранични премини на северот од Израел – Зиким и Ерез – каде што хуманитарната криза е најостра, остануваат затворени .Поради ограничувањата за пристап и безбедноста, сè уште нема дистрибуција на храна во градот Газа, само залихи со храна за деца и бремени жени или доилки, објави ОН на 17 октомври.

