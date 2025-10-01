Израел пресретна флотила што се упати кон Газа: Активистите тврдат дека биле киднапирани, а комуникацијата со бродот на Грета Тунберг е прекината

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската морнарица почна да пресретнува бродови од Глобалната флотила Сумуд, хуманитарна мисија што плови кон Газа за да достави помош и да ја пробие блокадата.Италијанскиот новинар Лоренцо Д’Агостино, кој е на бродот „Хило“, потврди дека пресретнувањето е во тек.„Веќе немаме комуникација со Алма. Сириус е пресретнат, го видов тоа со свои очи, а и капетанот Никос е пресретнат. Остатокот од флотилата продолжува да плови“, рече тој.Активистите од бродот „Алма“, на кој се наоѓа и Грета Тунберг, претходно објавија дека нивниот брод сега е поврзан со израелската морнарица.

Communication between Alma Boat and Israeli Navy vessel pic.twitter.com/OVyJHnSVNG— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

„Ова е спротивно на меѓународното право. Нѐ киднапираат“, рекоа тие.Според достапните информации, израелските воени бродови се приближиле до флотилата и наредиле да се исклучат моторите.Израелското Министерство за надворешни работи потврди дека морнарицата „контактирала со флотилата и ја замолила да го промени курсот“.Министерството ги повтори тврдењата дека флотилата е „обична провокација“ и дека е на пат кон „активната зона на борбени операции“, кршејќи ја, како што велат, „легалната поморска блокада“.„Израел понуди мирно да го префрли целиот хуманитарен товар, преку безбедни канали, во Газа“, се вели во соопштението на израелското министерство.Сепак, извештаите од бродовите сведочат за драматичната атмосфера. На последните снимки од бродот „Капетан Никос“, активистите мавтаа со своите камери и формираа срцеви знаци со рацете, додека контактот со другите бродови постепено исчезнуваше.

As most of the boats on the Global Sumud Flotilla live stream have gone dark, One boat, Captain Nikos, sends hearts and peace signs as they get closer to the naval blockade. pic.twitter.com/DmpdIwLv2D— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Турската активистка Семанур Сонмез се јави од бродот.„Ве доверувам сите на Алах. Не ја заборавајте Газа. Не ја заборавајте Палестина. Израелскиот брод ни се приближува. Мораме да ги фрлиме телефоните во морето. Го снимам ова во живо и сега запирам“, рече таа.Флотилата, составена од околу 50 помали бродови со приближно 500 луѓе на бродот, носеше симболична количина помош, претежно храна и лекови, за луѓето од Газа.



Пронајдете не на следниве мрежи: