Израел проговори за новиот лидер на Иран: „Рацете му се извалкани со крв, јаболкото не паѓа далеку од дрвото“

Откако Моџтаба Хамнеи беше избран за трет врховен лидер на Иран, Министерството за надворешни работи на Израел објави дека „јаболкото не паѓа далеку од дрвото“.

„Рацете на Моџтаба Хамнеи веќе се извалкани со крвта што го обележа владеењето на неговиот татко. Уште еден тиранин кој ќе ја продолжи бруталноста на иранскиот режим“, изјавија тие.

Моџтаба Хамнеи беше назначен повеќе од една недела по смртта на долгогодишниот врховен лидер на Иран, а одлуката, според членот на собранието Мохсен Хејдари Алекасир, е донесена во согласност со претходните инструкции на покојниот лидер.

Александар рече дека врховниот водач треба да биде „личност омразена од непријателите“ и истакна дека дури и САД го споменале името на Моџтаба.

Моџтаба поминал години градејќи политичко влијание зад сцената за време на владеењето на својот татко и се смета за близок до безбедносните структури и Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ).

Член на иранското Собрание на експерти – свештеничкото тело кое го избира врховниот лидер – пред две години изјави дека Али Хамнеи е против идејата неговиот син да биде кандидат за иден лидер, но таквите тврдења никогаш не се докажани.

