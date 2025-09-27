Израел продолжува со тортурата врз палестинскиот доктор Хусам Абу Сафије: Изгубил 25 килограми во затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Израел продолжува да му го негира правното застапување и лекување на палестинскиот лекар Хусам Абу Сафија за време на неговиот притвор, соопшти израелска група за човекови права, предупредувајќи за неговата „алармантна“ здравствена состојба.Директорот на болницата Камал Адван во Газа страда од сериозни болести, вклучувајќи тешка шуга и срцеви проблеми, според „Лекари за човекови права Израел“ (PHRI).„Д-р Абу Сафија побарал да биде прегледан од лекар за шуга и проблеми со срцето, но неговото барање било игнорирано“, соопшти PHRI, додавајќи дека тој мора редовно да зема лекови за висок крвен притисок.Во среда, Комисијата за прашања на притвореници и поранешни притвореници, палестинска група за човекови права, соопшти дека израелската затворска служба продолжува со „својата политика на медицинско занемарување на затворениците“, негирајќи им на притворените пристап до потребните лекови за хронични болести и други здравствени проблеми.Од неговото апсење кон крајот на декември 2024 година, палестинскиот лекар ослабел околу 25 кг, забележа PHRI за време на последната посета на Абу Сафија во среда.Притворениците добиваат многу малку храна, а многумина губат значително тежина за време на нивниот затвор.Притворениците се држат заклучени во истата облека со месеци. Во случајот на Абу Сафије, тој не добил нов сет облека од апсењето сè додека не бил посетен од PHRI.Според групата, еден истакнат доктор се пожалил на насилството на затворските чувари за време на претресите на ќелиите.Претходно, адвокатот на Абу Сафија предупреди за злоупотреба и малтретирање, вклучувајќи изолација и бројни тешки тепања.И покрај тоа што е цивилен лекар, Абу Сафија е категоризиран како „нелегален борец“ според израелскиот закон, што значи дека нема формално обвинение против него.Групите за човекови права го опишаа овој закон како флагрантно кршење на меѓународното право. Законот им дозволува на израелските власти да притвораат лица без судска наредба или пристап до правен застапник, како и да сокриваат информации за нивното местоположба и состојба.„За време на посетата, стана јасно дека д-р Абу Сафија не бил изведен пред судија, испрашуван, ниту му биле дадени какви било информации за причината за неговото апсење од март“, се вели во соопштението на PHRI.Групата побара итно ослободување на палестинските здравствени работници нелегално притворени од Израел, додавајќи дека нивното притворање „не служи на правдата и директно го поткопува правото на здравје на палестинското население“.Цивилите го сочинуваат огромното мнозинство Палестинци притворени според овој закон, според доверливи податоци објавени на почетокот на септември од „Гардијан“, списанието +972 и „Локал кол“.Меѓу оние што се притворени на неодредено време без обвинение или судење има деца, постари лица, медицински професионалци, наставници, државни службеници, новинари и лица со попреченост.Во август, рекордни 2.662 Палестинци беа приведени според законот за „нелегални борци“, покажаа податоците добиени од израелската група за човекови права ХаМокед, а дополнителен непознат број беа приведени во воени објекти.

