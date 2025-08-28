Израел сруши над 1.500 домови во Ал Зејтун во Газа

0 SHARES Сподели Твитни

– Израел сруши повеќе од 1.500 домови во населбата Ал Зејтун во градот Газа од почетокот на копнената операција овој месец, соопшти Палестинската цивилна одбрана.Махмуд Басал, портпарол на агенцијата, изјави дека не останале никакви згради во јужниот дел од населбата откако Израел околу почетокот на месецот го одобри планот за окупирање на Газа.Израелската армија употребила градежна механизација заедно со робот-бомби, детонирајќи седум локации дневно, додека користела квадрокоптери-дронови за фрлање експлозиви на покривите на куќите, рече Басал.Оружјето го интензивираше обемот на уништување во областа, додаде тој.Систематското рушење принуди 80% од жителите на Ал Зејтун да мигрираат во западните или северните делови на градот Газа, рече Басал.Израелскиот Кабинет за безбедност на 8 август одобри план за окупирање на градот Газа. Планот вклучува раселување на приближно еден милион Палестинци кон југ, опколување на градот и негово окупирање по интензивните напади.Израел уби речиси 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

Пронајдете не на следниве мрежи: