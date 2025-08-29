Израел тврди дека убил висок член на Исламска држава во Газа

Израелските сили убиле висок член на терористичката група Исламска држава во Појасот Газа, соопшти војската во петокот.

Мухамед Абд ал-Азиз Абу Зубаида бил убиен во напад врз областа Бурејџ во централниот дел на блокираната крајбрежна територија минатата недела, објави војската на Телеграм.

Во Бурејџ се наоѓа бегалски камп.

Според војската, Абу Зубаида бил задолжен за палестинскиот огранок на групата, надгледувајќи ги политиката, планирањето и нападите во Појасот Газа, Западниот Брег и Синајскиот Полуостров.

Огранокот на Исламската држава во Газа, според соопштението, активно учествува во борбите против израелските трупи.