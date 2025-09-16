Израел уби 64.964 Палестинци во нападите врз Појасот Газа од 7 октомври 2023, од кои 59 во последните 24 часа

0 SHARES Сподели Твитни

– Бројот на Палестинци убиени во нападите на израелската армија врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година се зголеми на 64.964, а 59 од нив ги загубија животите во последните 24 часа.Министерството за здравство на Газа објави писмено соопштение во кое ги сподели најновите информации за убиените и повредените Палестинци во актуелните напади на Израел.Во соопштението се наведува дека 59 убиени и 386 повредени Палестинци се донесени во болниците во Појасот Газа во последните 24 часа.Најмалку 12.413 Палестинци ги загубиле животите, а 53.271 се повредени во нападите што израелската армија ги започна на 18 март во Појасот Газа, прекршувајќи го прекинот на огнот договорен на 19 јануари.Од 27 мај бројот на убиени Палестинци во систематските напади врз Палестинците на таканаречените точки за дистрибуција на помош раководени од Израел и САД надминал 2.497, а бројот на повредени изнесува 18.294.Бројот на убиени Палестинци во нападите на Израел врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година изнесува 64.964, а бројот на повредени достигна 165.312.Се смета дека илјадници убиени Палестинци сѐ уште се наоѓаат затрупани под урнатините во Појасот Газа.

