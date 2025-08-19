Израел ја разгледува понудата на Хамас за 60-дневно примирје и ослободување на заложници

Израелската влада ја разгледува предлог-понудата на Хамас за 60-дневно примирје во Појасот Газа, која истовремено предвидува и ослободување на заложници, пренесува Ројтерс. Извори блиски до израелската влада наведуваат дека предлогот е подетално анализиран за да се оцени неговото влијание врз безбедноста на граѓаните и можноста за краткорочно намалување на насилството во регионот.

Предлогот на Хамас доаѓа во период кога хуманитарната криза во Газа е исклучително сериозна, со огромни загуби на цивилни животи, разурнати инфраструктури и ограничен пристап до основни ресурси како храна, вода и медицинска помош. Израелските официјални лица ја разгледуваат оваа можност внимателно, со цел да се обезбеди краткорочно намалување на конфликтот, но истовремено да се заштити безбедноста на своите граѓани.

Секој договор за примирје ќе бара прецизни механизми за спроведување и гаранции дека цивилите ќе бидат заштитени, истакнуваат дипломати и аналитичари. Меѓународната заедница, вклучително и ООН и земјите од Европската Унија, го следат развојот на преговорите и нагласуваат дека привремено примирје може да отвори пат за подлабоки дипломатски напори и можни трајни решенија.

Предлогот на Хамас, ако биде прифатен, би овозможил привремено запирање на огнот, што би овозможило испорака на хуманитарна помош и евакуација на ранливи групи, како и ослободување на заложници држани од страна на групата. Истовремено, тоа би било важен тест за довербата меѓу страните и за можностите за понатамошни разговори во иднина.

Израелските лидери, како што наведуваат извори, ќе ги разгледаат сите услови, вклучително и безбедносните гаранции, пред да донесат конечна одлука, при што се очекува дека резултатите од разговорите ќе бидат објавени во наредните денови.