Израел ѝ понуди на Германија да го произведува системот „Железна купола“ на нејзина територија

Израел понуди да ѝ помогне на Германија да ја зајакне својата одбрана со производство на системот за воздушна одбрана „Железна купола“ на германска територија, објави „Џерусалем пост“.

Во интервју за германскиот весник „Билд“, Јувал Штајниц, претставник на „Рафаел“, производителот на „Железна купола“, објасни дека системот е значаен во одбраната на Израел и има потенцијал да ја заштити и Европа.

„Би биле среќни ако можеме да извезуваме повеќе технологија и знаење во Германија, што би создало и работни места во земјата“, рече Штајниц.

„Железната купола“ е дел од целокупниот систем за воздушна одбрана на Израел од неговото воведување во 2011 година, пресретнувајќи ракети со краток дострел испукани кон земјата, како и беспилотни летала.

Штајниц ја нагласи важноста на „Железната купола“, особено неговото влијание за време на конфликтите во регионот во последните години. „Од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, речиси 50.000 ракети се испукани кон земјата од различни точки на Блискиот Исток“, рече тој.

„Без системот за воздушна одбрана, а особено без „Железната купола“, денеска ќе тагувавме за огромен број жртви во Тел Авив, Хаифа и Ерусалим. Нашата економија ќе се срушеше“, додаде тој.

Штајниц предупреди дека заканата за Израел би можела да има влијание и врз Европа.

„Доколку Иран и другите земји можат толку лесно да го загрозат и заплашат европскиот континент, а Европа остане без никаква заштита, тогаш таа станува ранлива и може да биде уценета“, рече тој.