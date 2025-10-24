Израел – 51-ва американска држава: Дали Америка презеде целосна контрола врз Нетанјаху и Израел?

0 SHARES Сподели Твитни

Додека американските претставници го преплавуваат Ерусалим, прашањето се поставува сè погласно: дали Израел сè уште дејствува независно или само ги следи наредбите од Вашингтон?Во последните денови, Израел стана ротирачка врата за високи американски функционери. Во понеделник пристигнаа специјалниот пратеник Стив Виткоф и претседателскиот советник Џаред Кушнер. Еден ден подоцна пристигна потпретседателот Џ.Д. Венс, а во четврток пристигна и државниот секретар Марко Рубио.Нивната мисија беше јасна: да спречат пропаѓање на прекинот на огнот во Газа, постигнат со посредство на САД, а воедно да вршат притисок врз премиерот Бенјамин Нетанјаху да не го напушти договорот со кој заврши двегодишната војна претходно овој месец. Посетите, според аналитичарите, наликуваа на „дипломатија на дадилки“, обид на Вашингтон да го држи Израел под контрола и да спречи нов бран конфликти што досега одзеде повеќе од 68.000 палестински животи.Трамп: Јас го спречив, војната можеше да трае со годиниАмериканскиот претседател Доналд Трамп не ја криеше својата улога во смирувањето на ситуацијата. Во интервју за списанието „Тајм“ објавено во четврток, тој рече: „Знаете, го запрев, бидејќи ќе продолжеше. Можеше да трае со години“.Трамп, исто така, предупреди дека ако Израел почне да го анектира окупираниот Западен Брег, ќе „ја изгуби целата американска поддршка“. Еден ден претходно, израелскиот Кнесет веќе даде прелиминарна согласност за потегот. Потпретседателот Венс ја нарече идејата за анексија „многу глупава“ и јасно стави до знаење дека се спротивставува на какво било гласање за неа.Потоа Нетанјаху се повлече, отфрлајќи го предлогот како „политичка провокација“, иако претходно јавно ја поддржуваше анексијата, а неговата партија беше меѓу главните поддржувачи на овој потег.Земја на клиент, сè освен иметоПоранешниот израелски амбасадор Алон Пинкас изјави дека реалноста повеќе не може да се негира: „Секако дека Израел е клиентска држава на Соединетите Американски Држави“.Тој потсети на милијардите долари американска помош, постојаните американски одлуки за вето во Обединетите нации кои го штитат Израел и огромната воена поддршка што ја дава Вашингтон. Аналитичарите тврдат дека администрацијата на Трамп ја користи оваа зависност за повторно воспоставување целосна контрола врз израелската политика.

