Изјавата на сопругата на Бектеши за неговото апсење и вистинските виновници

„Во одбрана на својот сопруг, Илка Каба Бектеши истакнува дека воопшто не е точно дека поранешниот министер Крешник Бектеши е одговорен за пожарот или дека бил на работното место кога се случила трагетијата. Таа појаснува дека Крешник не бил уапсен, туку сам дошол во полициската станица откако добил покана. После рутинскиот разговор, му било дозволено да се врати дома, но непосредно пред неговото заминување му е соопштена 24-часовна мерка, наводно без присуство на адвокат или претходно предупредување. Според неа, задржувањето на Бектеши е само начин за одвраќање на вниманието од вистинските виновници за настанот. Како доказ, таа споделува дека последната лиценца што Крешник ја издал беше во 2021 година, а објектот поседува лиценца која е од 2012 година.

Илка нагласува дека за одобрение од Министерството за економија прво треба да се добие согласност од други институции како Општина Кочани, Министерството за транспорт и врски и други надлежни органи, што укажува дека постапките биле почитувани. Во објава на социјалните мрежи, таа дополнува дека апсењето за Крешник е политички мотивирано како средство за пренос на одговорноста, и додава дека покрај 48-часовната мерка за притвор без основа, обвинителот искористил можност да побара 30-дневен притвор. Илка го опишува целото искуство како манипулација на трагедијата за политички добивки, надевајќи се дека вистината ќе излезе на виделина.

Таа изразува солидарност со семејствата на жртвите од трагедијата и е упатена во тешката ситуација во која се наоѓаат. Со сочувствие зборува за момците што го спасиле животот на другите, и за возачот на Брзата помош кој го загубил животот. За неа, задржувањето на Крешник претставува предизвик и изразува гордост за нивните деца, Хана и Трими, кои го гледаат својот татко како храбар човек со ‘бело срце’, успоредувајќи го со крилјата на пеперутка којашто тој ја спасил некогаш. Илка завршува со зборови за поддршка, уверена дека нивниот избор е исправен.“

