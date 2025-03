Изјава на Манев за неговиот останок во однос на заканите од Палевски

0 SHARES Сподели Твитни

„Ми се закануваше дека ќе не убие, и мене и моето семејство. Ова го повтори и во канцеларијата на Десна, откако го донесовме автомобилот на Жежовски во Скопје“, кажа Манев. Ја забележав жена со долга коса и слаба форма како се спушта по скалите пред влезот од зградата. На неколку фотографии ја видов како се движи по тротоарот. Сликата ја видов на телефон; Палевски ја фотографирал од возилото додека се приближувала. Ова го изјави вториот обвинет, Велибор Манев, на денешното рочиште за случаите на киднапирање и убиство на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Манев, одговарајќи на прашањата од судијата Ивица Стефановски, изјави дека останал дел од планот и по убиството на Жежовски, бидејќи првообвинетиот Љупчо Палевски-Палчо му се заканувал дека ќе ги ликвидира и него и неговото семејство. Истакна дека претходно не добивал закани од Палевски и дека не е запознаен дали името Видевски и Кешишов добиле закани.

„Ми се закани дека ќе ме отепа и мене и семејството. Тоа го повтори и во канцеларијата на Десна кога го донесовме ‘ситроенот’ на Жежовски во Скопје“, повторно изјави Манев. На прашањето да го опише пиштолот со кој биле извршени убиствата, рече дека не знае многу за огнено оружје и марки на пиштоли, само дека било црно. Судијата Стефановски го испрашуваше и за ранецот во кој, според изјавите на Манев, Палевски ги ставил пиштолот и ‘моторолите’. „Син ранец со една прерамка, не многу голем. Перничето, кое било искористено, не знам од каде го зема. Во близина имаше ѓубриште и не видов точно од каде го прибра, само го видов како приоѓа со перничето и пиштолот“, објасни Манев. Тој исто така кажа дека цело време го управувал „ситроенот“ од моментот на киднапирањето на жената од зградата.

На прашањето на судијата како се развила идејата за киднапирањата, објасни дека тоа било направено во 2022 година поради финансиски тешкотии. Палевски ветил сума од 150 000 евра, но откако видел дека не е точната личност, изјавил дека ќе извади околу 20 000 евра. Владеше и план за киднапирање на директор на „Гранит“ и ќерка на фармацевт. Манев спомна дека има план за киднапирање само на една личност. Потврди дека за време на киднапирањето на жената, учесниците носеле ракавици за да избегнат оставње на траги и отпечатоци.

Кога судијата праша за настаните по заминувањето на Палевски надвор од земјата, Манев рече дека првообвинетиот прво планирал да замине за Москва, но потоа се повикал и соопштил дека е на граница со Турција. „Рече дека ќе оди во Истанбул. Кога стигнал таму, кажа дека не успеал да најде станови под наем и побара помош од мене преку некој пријател. Не спомна зошто оди во Истанбул, но споменувал дека планира медицински прегледи за рбетот“, кажа Манев. Додаде дека вечерта кога заминал за Истанбул, го повикал неколку пати, споменувајќи дека лицето го зело ранецот од канцеларијата, и дека му било кажано да го уништи. Манев не знаел дека ранецот е земен од канцеларијата, но откако било завршено неговото сведочење, рочиштето продолжи со исказот на обвинетиот Боре Видевски.

The post Изјава на Манев за неговиот останок во однос на заканите од Палевски appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: