Изјава на Мицкоски за одговорноста на градоначалникот на Кочани

Премиерот, во своето учество во вечерниот Дневник на ТВ Сител, се осврна на забелешката и прашањето за впечатокот во јавноста дека тој и министерот за внатрешни работи стојат во одбрана на градоначалникот на Кочани во врска со трагичниот настан каде загинаа 59 лица. Премиерот Мицкоски изрази надеж дека нема да се прејде на самоволно делење правда, додавајќи дека е задоволен од координираното дејствување меѓу надлежните органи, меѓу кои е и Министерството за внатрешни работи. Тој потврди дека институциите треба да продолжат со својата работа и да се истражат сите случаи, вклучувајќи ги и оние кои можеби биле заборавени.

Градоначалникот на Кочани, Љупчо Папазов, кој поднесе оставка, беше повикан на информативен разговор ден по трагедијата, кој заврши без дополнителни мерки. Објави на социјалните мрежи за оставката, барајќи одговорност од сите вклучени. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, изјави дека по потреба ќе биде повикан повторно. Во меѓувреме, општината во Кочани беше предмет на претрес од Министерството за внатрешни работи за собирање документи поврзани со настанот.

