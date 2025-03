Изјави на извршниот директор на Binance за потенцијалното влијание на Трамп врз крипто индустријата

0 SHARES Сподели Твитни

Ричард Тенг, извршниот директор на Binance, изјави дека администрацијата на Трамп донела значајни промени за криптовалутната индустрија. „Ние сега сме дел од сосема нова околина“, рече Тенг за CNBC во вторник. За само 16 месеци, Binance го измени својот статус од маргинализиран до потенцијален влијател во Вашингтон. Некогаш позната по спротивставување на регулаторите – компанијата постигна рекордна спогодба од 4,3 милијарди долари и беше принудена да се оддели од основачот Чангпенг Жао (CZ). Под втората администрација на Доналд Трамп, политичката сцена е многу поповолна, истакна Тенг. „Таа промена нѐ донесе позитивни ефекти“, додаде тој, кој беше назначен за извршен директор во ноември 2023.

Изјавите на Тенг доаѓаат во времето кога Binance води разговори за можен влог на семејството Трамп во компанијата, според „Вол Стрит Журнал“. Паралелно, „Блумберг“ соопшти дека World Liberty Financial, наскоро да биде лансирана крипто банка поврзана со Трамп, разговара со Binance за создавање на стабилна валута врзана за доларот. Ако се успешни овие договори, тоа би претставувало значителен пресврт за компанијата, која некогаш имаше проблематични односи во Вашингтон.

Тенг, со свои зборови, внимателно ги разгледуваше овие извештаи. „И World Liberty Financial и CZ ги отфрлија известувањата“, рече тој, а додаде дека Binance и Binance.US се различни субјекти со различни акционери и управни структури. Овие две ентитети се создадени од Binance за да ги одвои американските операции од меѓународниот бизнис, со цел да се намали регулаторниот притисок.

И покрај различните структури, Тенг е надежен за иднината на криптовалутите во ова ново политичко опкружување. „Отидовме од период на операција ’Choke Point 2.0’ до момент кога имаме претседател кој е склоен кон криптовалути и вештачка интелигенција“, рече Тенг. Choke Point 2.0 се однесува на наводната пресметка меѓу традиционалните банки и дигиталните компании за време на администрацијата на Бајден.

Тој исто така напомена за глобалната експанзија на Binance, која за само една година зголеми бројот на корисници од 170 милиони на 265 милиони. „Различни влади од светот покажуваат интерес“, нагласи Тенг, посочувајќи ги Јапонија, Австралија, Хонг Конг, Бразил, Аргентина и Обединетите Арапски Емирати како примери на регулаторен напредок. Со лиценци во 21 земја, влијанието на Binance продолжува да расте глобално, вклучувајќи и државни инвестиции кои полека префрлуваат средства на криптовалути.

